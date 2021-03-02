Denizli, ihracat artış serisini 9 aya çıkardı
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Denizli, ihracat artış serisini 9 aya çıkardı

02.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:21
Denizli, ihracat artış serisini 9 aya çıkardı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin ihracatının şubatta yüzde 26 artışla 241 milyon dolara çıktığını, artış serisinin 9 aydır sürdüğünü bildirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin ihracatının şubatta yüzde 26 artışla 241 milyon dolara çıktığını, artış serisinin 9 aydır sürdüğünü bildirdi.

Memişoğlu, şubat ayı ihracat verilerine ilişkin açıklamasında, kentin geçen yıl haziran ayından bu yana ihracatını sürekli artırdığını, iyi başladıkları 2021'de de yüzde 26 gibi bir artışa imza attıklarını ifade etti.

"İhracatımız 8 aylık artış serisine şubat ayını da ilave etti ve 9. aya taşınmış oldu" diyen Memişoğlu, yılın geri kalanında da bu performansı korumayı hedeflediklerini bildirdi.

Şubatta 241 milyon dolar olarak kaydedilen toplam ihracat içinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün yüzde 24,5 artışla 123 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörünün yüzde 53 artışla 44,4 milyon dolar pay aldığını kaydeden Memişoğlu, demir-demir dışı metallerde yüzde 49 yükselişle 28 milyon dolar ve madencilikte yüzde 48 artışla 14 milyon dolar dış satış gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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