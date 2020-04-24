Denizli iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?
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Denizli, Güncel, Haber

Denizli iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?

Denizli'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 1. gününde Denizli iftar saati sorgulanmaya başlandı. Denizli'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma günü Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Denizli iftar saatleri…

24.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:35
Denizli iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Denizli halkı, imsak vakti 04:18'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Denizli iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Denizli iftar saati kaçta? İşte, Denizli iftar vakti:

24 Nisan Cuma günü Denizli iftar saati:19:54

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Denizli iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Denizli İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Denizli iftar saati kaç? Denizli iftar vakti nedir?
RAMAZAN 2020 DENİZLİ

HADİSLERLE İSLAM

İmrân b. Husayn (ra), (çevre kabilelerden görüşmek üzere bazı heyetler geldiğinde) Hz. Peygamber"in yanına girmiştim, Hz. Peygamber (sav), (yaratılışın başlangıcına ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine)… şöyle buyurmuştur:

"(Ezelde) Allah vardı ve O"ndan başka hiçbir şey yoktu…"

(B3191 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 1)

Ebû Hüreyre anlatıyor: "Ey Allah"ın Resûlü! Canlılar neden (hangi maddeden) yaratılmışlardır?" diye sordum. Resûlullah, "Sudan" buyurdu.

(T2526 Tirmizî, Sıfatü"l-cenne, 2)

***

Hz. Âişe"nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur"an"da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır."

(M7495 Müslim, Zühd, 60)

***

Ebû Hüreyre"nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecûsî yapar."

(B1385 Buhârî, Cenâiz, 92)

***

Ebû Musa el-Eş"arî"nin bize naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah, Âdem"i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Âdemoğulları (renk ve tabiat yönünden) yeryüzü kadar (değişik şekillerde vücuda) geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı (melez); kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi (huylu olarak dünyaya) geldi."

(D4693 Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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