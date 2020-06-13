DENİZLİ Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
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DENİZLİ Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar DENİZLİ'de aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

13.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:03

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar DENİZLİ'de aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ağır hasar gören otomobildekilerin emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Denizli Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Antalya yönünden Denizli yönüne giden Mehmet Demir (38) idaresindeki 32 DG 348 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Emniyet kemerleri takılı sürücü Demir, eşi Şeyma (28), çocukları Demiralp (3) ve Mahinur Azra (7) kazadan yara almadan kurtuldu. Demir Ailesi, ters dönen otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı yara almadan atlatan çocukların üzerine battaniye örtüp ısıttı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DENİZLİ Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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