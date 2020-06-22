Denizli horozunun genleri korunuyor
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Denizli horozunun genleri korunuyor

Denizli horozunun genleri korunuyorDENİZLİ'nin uzun ötüşü ve parlak tüyleri ile dünyaca ünlü horozu, genlerinin bozulmaması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki çiftliklerde korumaya alındı.

22.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:43

Denizli horozunun genleri korunuyor

DENİZLİ'nin uzun ötüşü ve parlak tüyleri ile dünyaca ünlü horozu, genlerinin bozulmaması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki çiftliklerde korumaya alındı. Burada üretilen horozların yüzde 80'i, Türkiye'nin farklı kentlerindeki meraklılarına satılıyor. Üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, "Bizim bir sözümüz var; 'Her horoz kendi çöplüğünde, Denizli horozu her çöplükte öter'" dedi.

Uzun ötüşü dolayısıyla ilgi çeken, renk ve vücut yapısıyla beğenilen Denizli horozunun genetik yapısının korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Müdürlük bünyesindeki çiftliklerde, kentin simgesi haline gelen Denizli horozunun üretimi yapılıyor. Renklerine göre demirkır, pamukkır, kınalı, al, siyah ve kürklü olmak üzere 6 tipe ayrılan Denizli horozları, belirlenen üreme programları doğrultusunda yetiştirilip, gelecek nesillere aktarılıyor. 400 horoz ve 500 tavuğun bulunduğu tesiste üretilen Denizli horozlarının, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen meraklılarına satışı yapılıyor.

1 DAKİKA ÖTEBİLİYOR

Tür hakkında bilgi veren, Denizli horozu üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, hayvanın kente has çevre koşullarına adapte olarak bugüne kadar gelen tür olduğunu belirtti. Ünal, Denizli horozunun, şehrin simgesi haline geldiğini ve yaklaşık 1 dakika ötebildiğini söyledi.

YÜZDE 80'İ ŞEHİR DIŞINA SATILIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Denizli horozu üretimini başarıyla sürdürdüklerini kaydeden Ünal, "Denizli horozunu diğer türlerden ayıran en önemli özelliği uzun ötüşü ve albenili görüntüsüdür. Burada ürettiğimiz Denizli horozlarını da meraklılarına satışını yapıyoruz. Türkiye'nin birçok kentinden aşırı talep alıyoruz. En çok talep Karadeniz Bölgesi, Antalya, Konya ve çevresinden geliyor. İl Müdürlüğü olarak yıllık 400 horoz, 400 tavuk, 10 binin üzerinde civciv ve kuluçkaya hazır 7 bin yumurta satışı yapıyoruz. Satışın yüzde 80'i Denizli dışından gelen horoz meraklılarına yapılıyor. Amacımız bu horoz türünün ırkını gelecek nesillere aktarmak. Bizim bir sözümüz var; 'Her horoz kendi çöplüğünde, Denizli horozu her çöplükte öter" dedi.

Denizli horozunun genleri korunuyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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