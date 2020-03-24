Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, 'evde kal' mesajı verdiler
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Denizli, Güncel

Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, 'evde kal' mesajı verdiler

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evlerinde kalması için sosyal medyada gülümseten bir paylaşım yaptı.

24.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:18
Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, 'evde kal' mesajı verdiler

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evlerinde kalması için sosyal medyada gülümseten bir paylaşım yaptı. Kentin simgesi horoz heykelinin fotoşopla yerinden kaldırılarak, 'Denizli Horozu Evleri'ne yerleştirildiği ve 'Ben de evimdeyim' notuyla takipçilerle paylaşılan gönderi, beğeni topladı. Bazı vatandaşlar yapılan paylaşımı gerçek sanıp, horoz heykeline bakmaya gitti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısını farklı şekilde yineledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan ve 2 fotoğrafın bulunduğu bir paylaşımda ilk karede, kentin simgesi haline gelen horoz heykeli, fotoşopla kaldırıldı, yerine ise soru işareti konuldu. İkinci fotoğrafta ise horoz heykeli, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon merkezindeki 'Denizli Horozu Evleri' bölümüne yerleştirildi ve 'Ben de evimdeyim' notuyla takipçilerle paylaşıldı. 

HOROZ YERİNDE Mİ DİYE BAKMAYA ÇIKTILARBu durum sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Birçok vatandaş, heykelin gerçekten yerinden söküldüğünü sandı. Çok sayıda beğeni ve yorum alan gönderinin altına "Zaten evde zor duruyorlar, horoz kaldırıldı mı diye bakmaya gelirler", "Horozsuz olur mu hiç?", "Bu ciddi olamaz" gibi yorumlar yapıldı. Bazı vatandaşlar da horoz heykeli yerinde mi diye bakmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelerek fotoğraf çekti. 'GÜZEL BİR MESAJ VERİLMİŞ'Fazıl Mutafoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşımı esprili bulduğunu belirterek, "Buradaki horozu heykelini, sosyal medyada yerinden kaldırmışlar. Biz de fotoğrafı gördük. Buradan geçerken bakmak istedik. Horoz kentimizin simgesi. Heykelin yerinde durduğu için mutluyuz" dedi.

Muhammet Özen ise, insanlara evlerinde kalmalarına yönelik güzel bir paylaşım yapıldığını ifade ederek, "Biz gelip baktık. Horoz heykeli yerinde duruyor. Sosyal medyada bu paylaşımı gören birçok kişi merak etmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmaları gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi de horozu evine göndererek güzel bir mesaj vermiş" diye konuştu.  


Kaynak: DHA

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