Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, 'evde kal' mesajı verdiler Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, 'evde kal' mesajı verdilerDENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların evlerinde kalması amacıyla sosyal medyada gülümseten bir paylaşım yaptı.

Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, 'evde kal' mesajı verdiler

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların evlerinde kalması amacıyla sosyal medyada gülümseten bir paylaşım yaptı. Kentin simgesi horoz heykelini fotoşopla yerinden kaldırılarak, 'Denizli Horozu Evleri'ne yerleştirildiği ve 'Bende evimdeyim' notuyla takipçilerle paylaşılan gönderi, ilgi çekti. Bazı vatandaşlar yapılan paylaşımı gerçek sanıp, horoz heykeline bakmaya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması amacıyla, sosyal medyadan farklı bir paylaşım yaptı. İki fotoğraftan oluşan gönderinin ilkinde, kentin simgesi durumundaki horoz heykeli, fotoşopla kullanılarak kaldırıldı, yerine ise soru işareti konuldu. İkinci fotoğrafta ise horoz heykeli, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon merkezindeki 'Denizli Horozu Evleri' bölümüne yerleştirildi ve 'Bende evimdeyim' notuyla takipçilerle paylaşıldı.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Birçok vatandaş, heykelin gerçekten yerinden söküldüğünü sandı. Çok sayıda beğeni ve yorum alan gönderinin altına "Zaten evde zor duruyorlar, horoz kaldırıldı mı diye bakmaya gelirler", "Horozsuz olur mu hiç?", "Bu ciddi olamaz" gibi yorumlar yapıldı. Bazı vatandaşlar da horoz heykeli yerinde mi diye bakmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelerek fotoğraf çekti.

Fazıl Mutafoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşımı esprili bulduğunu belirterek, 'Buradaki horozu heykelini, sosyal medyada yerinden kaldırmışlar. Biz de fotoğrafı gördük. Buradan geçerken bakmak istedik. Horoz kentimizin simgesi. Heykelin yerinde durduğu için mutluyuz' dedi. Muhammet Özen ise, insanlara evlerinde kalmalarına yönelik güzel bir paylaşım yapıldığını ifade ederek, 'Biz gelip baktık. Horoz heykeli yerinde duruyor. Sosyal medyada bu paylaşımı gören birçok kişi merak etmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmaları gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi de horozu evine göndererek güzel bir mesaj vermiş' diye konuştu.

Kaynak: DHA