Denizli Honaz Ovasında 2. kısım sulaması tamamlandı
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Denizli Honaz Ovasında 2. kısım sulaması tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Denizli iline yaptığı yatırımlarla topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Denizli Honaz Ovasında 2. kısım sulaması tamamlandı
21.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:07

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Denizli iline yaptığı yatırımlarla topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

. Denizli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmektedir. Bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir.

Denizli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. 2003 yılından bugüne kadar Denizli'de 70 sulama tesisi tamamlanarak, toplamda 853.437 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 1.023 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmış oldu.

Daha az su ile daha fazla arazi sulanacaktır sözlerini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, " 2018 yılında yapımına başlanan Denizli Honaz Ovası Sulaması 2. Kısım çalışmaları geçtiğimiz ay tamamlanarak hizmete açılmıştır. 7.900 dekar alanı Aydınlar Akbaş Barajından temin edilecek su ile Modern kapalı sistem ile sulayacak olan proje ile su kaybını en az indirerek daha az su ile daha fazla arazi sulanacaktır. Proje kapsamında 29 bin 665 metre boru döşenmiş, 2 adet basınç kırıcı ve 164 sanat yapısı imalatı tamamlanmıştı. Hali hazırda sulama faaliyetinin başladığı Honaz Ovası Sulaması 2. Kısım Projesinin 18 milyon 500 bin Türk Lirasına mal oldu ve Milli Ekonomiye yıllık 11 milyon 850 bin TL gelir sağlayarak Büyüyen ekonomimize katkı sağlayacaktır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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