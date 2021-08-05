Denizli Honaz'da orman yangını çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de son 3 gündür yaşanan ve tamamen söndürülen 5 orman yangının ardından, Honaz ilçesindeki ormanlık alanda yeni bir yangın başladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de son 3 gündür yaşanan ve tamamen söndürülen 5 orman yangının ardından, Honaz ilçesindeki ormanlık alanda yeni bir yangın başladı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kayapınar Mevki olarak bilinen noktada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sarp ve kayalık bir bölge olarak bilinen noktadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hareket eden ekipler ve vatandaşlar yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu arada alevlerin yükseldiği noktaya helikopter ile de müdahale ediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı