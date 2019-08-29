Denizli havuzda boğulma tehlikesi geçiren rus çocuk, 10 gün sonra öldü - 1

29.08.2019 19:09

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuk, 10 gün sonra öldü

Rusya'dan tatil için ailesiyle Bodrum'a gelen ve 18 Ağustos'ta kaldıkları otelin havuzunda kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulma tehlikesi geçiren Alisa Adamova (12), Denizli'deki hastanede dün yaşamını yitirdi.

Ruys'nın St. Petersburg kentinden ailesiyle Türkiye'ye tatile gelen Alisa Adamova, 18 Ağustos'ta, Bodrum'da kaldıkları otelin havuzunda yüzerken, kolunu su tahliye pompasına kaptırdı. Rus çocuk, pompanın, borunun içine doğru çektiği kolunu kurtaramadı. Boğulmak üzere olan Alisa, babası ve görevliler tarafından kolu borudan çıkarılarak, kurtarıldı. Çok fazla su yutan Alisa, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Rus çocuk, buradan da ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alisa, dün akşam, 10 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Alisa Adamova, toprağa verilmek üzere Rusya'ya götürüldü.

Kaynak: DHA