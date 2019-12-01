Denizli havlusuna Londra'da tam not

01.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:23

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtılan Denizli havlusu, kalitesi ve tasarımıyla İngilizlerin beğenisini kazandı. Denizli ev tekstili ürünlerine yoğun bir ilgi olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programı'nın ilimizin ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

DENİB, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile yürüttüğü 'Denizli Ev Tekstil Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı' projesi kapsamında, oluşturulan heyet ile Londra'ya gitti. Londra Türkiye Ticaret Merkezi'nde düzenlenen ikili görüşme programında, Denizli ev tekstili ürünleri, İngilizlerin beğenisine sunuldu. Bilinirliği günden güne artan ve sadece kalitesi ile değil, aynı zamanda tasarımı ile de ön plana çıkan Türk havlusu alıcılardan tam not aldı. Dünya çapında üne sahip Denizli havlusunun İngiltere'de 'Turkish Towels (Türk havluları)' çatısı altında tanıtıldığı program süresince katılımcılar, İngiliz alıcılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve pazarı yerinde inceleme fırsatı buldu.İngiltere pazarına ve programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İngiltere pazarının Avrupa ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Türk havlusunun İngiliz alıcıların beğenisini kazandığını ifade eden Memişoğlu, "İngiltere ülkemiz ve ilimiz adına önemli bir ihracat pazarı olmayı sürdürüyor. Bugün itibariyle İngiltere, ilimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke konumunda. Bornoz ve havlu grubu ihracatımızda da İngiltere üst sıralarda bulunuyor. Bu önemli pazarda Türk havlusunun bilinirliğinin artması ile ihracat rakamlarımızın ivme kazanmaya devam etmesi için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projemiz kapsamında İngiltere'ye geldik. Katılımcı firmalar son derece verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Denizli ev tekstili ürünlerine ilgi İngiltere'de de oldukça yoğundu. İngiltere Yurt Dışı Pazarlama Programı'nın ilimiz ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA