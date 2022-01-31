DENİZLİ (İHA) - Denizli güne karla uyandı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz günler etkili olan Kar, sabah saatlerinde tekrar yüzünü gösterdi. Yüksek kesimlerde kapanan yollara müdahale eden ekipler, merkezde ise tuzlama çalışması başlattı.

Denizli'de gece yarısı başlayan yağmur, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı. Tane büyüklüğünün dikkat çektiği kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Lapa lapa yağan kar 10 dakika içerisinde etkili oldu ve her yeri beyaza bürüdü. Sabah erken saatte işe giden ve özellikle ekmek dağıtım araçları ile servisler hazırlıksız yakalandıkları kar yağışında zorlandı. Kar yağışı ve oluşturduğu manzara ise büyüledi. Ekipler yolların kapanmaması için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.