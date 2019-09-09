Denizli görme engelli ceyda'nın sahne hayali

09.09.2019 10:37

Görme engelli Ceyda'nın sahne hayali

Denizli'de doğuştan görme engelli Ceyda Çınar (16), müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda sosyalleşmekte güçlük çeken, ancak 6 yıl önce tanıştığı gitarla hayatının değiştiğini ifade eden Çınar, Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım oldu dedi. İhtiyaç sahiplerine yardım etmesi nedeniyle en sevdiği sanatçının Haluk Levent olduğunu belirten Çınar, hayalinin ünlü şarkıcıyla sahneye çıkıp şarkı söylemek olduğunu söyledi.

Denizli'de yaşayan Ceyda Çınar, görme engelli olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda sosyalleşmekte güçlük çeken Çınar, 6 yıl önce Denizli Görme Engelliler İlkokulu'ndaki bir öğretmeni sayesinde gitar ile tanıştı. Notaları öğrendikten sonra yavaş yavaş gitar çalmaya başlayan Çınar'ın içerisindeki müzik sevgisi giderek arttı. Çevresiyle iletişimini müzik sayesinde güçlendiren Çınar, ailesinin de desteğiyle özel gitar kursları alarak kendini geliştirmeyi başardı. Söylediği şarkılarla çevresinin beğenisini kazanan Çınar, Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli organizasyonlarda sahne alarak şarkılarını söyleme fırsatı buldu.

'GİTARIMI ELİME ALINCA DÜNYALAR BENİM OLUYOR'

Gitarı ile müzik yapmanın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Çınar, Müzik ile görme engelliler okulunda tanıştım. Zamanımın büyük bir bölümü müzik ile geçiyor. Gitarımı elime alınca dünyalar benim oluyor. Şarkılarımı söyleyince çok mutlu oluyorum. Müzik sosyalleşmemde katkı sağlıyor. Müziği çok seviyorum. Şarkılarımı duyanlar sahneye çağırmaya başladılar. Şarkı söylerken kendimi çok iyi hissediyorum dedi.

'MÜZİK BENİM GÖREN GÖZÜM'

Hayalinin ünlü şarkıcı Haluk Levent ile sahneye çıkmak olduğunu belirten görme engelli Çınar, İnsanlara şarkılarımı söylemek çok hoşuma gidiyor. Ben hayatımı tamamen müzik üzerine kurmak istiyorum. İleride müzik öğretmenliği okumak ya da konservatuvara gitmek izliyorum. Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım. Beni ayakta tutan şey diyebilirim. En çok sevdiğim şarkıcı Haluk Levent. O, benim gibi engelli insanlara ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatıyor. Onunla tanışmayı ve sahneye çıkıp birlikte şarkı söylemeyi çok isterim diye konuştu.

Kaynak: DHA