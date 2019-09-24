24.09.2019 20:00

Denizli görenleri şaşkına çeviren trafik kazası...Otomobil minibüsün altına girdi: 2 yaralı

Denizli'de görenleri şaşkına çeviren trafik kazası

Aynı yönde seyir eden iki araç çarpıştı sonrasında can pazarı yaşandı

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün altına girdi. Akıllara durgunluk veren kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşakta meydana geldi. Haydar T., idaresindeki 20 M 0461 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Yusuf B., yönetimindeki 48 VH 484 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil dolmuşun altına girerek bir süre sürüklendi. Altındaki otomobil ile sürüklenen minibüsün aydınlatma direğine yan çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ile Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen ekipler otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası çıkarılabildi. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilin minibüsün altındaki görüntüsü ise görenleri şaşkına çevirdi.

Kaza esnasında minibüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA