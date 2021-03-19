Denizli Gençlik ve Spor Müdürü İbanoğlu'ndan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'e tebrik
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Denizli Gençlik ve Spor Müdürü İbanoğlu'ndan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'e tebrik

19.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:34
Denizli Gençlik ve Spor Müdürü İbanoğlu'ndan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'e tebrik

Denizli Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli güreşçi Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

Denizli Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli güreşçi Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

İbanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvasında Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in 97 kilo serbest stil yarı finalinde, Avrupa ikincisi Alman rakibi Erik Sven Thiele'yi 2-1 yenerek Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığını belirtti.

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'i tebrik eden İbanoğlu, "1964 Tokyo Olimpiyatları'nda milli mayoyu giyen Hasan Güngör'ün ardından 57 yıl sonra olimpiyat kotası alan Süleyman Karadeniz, Denizli tarihine adını yazdırmayı başardı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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