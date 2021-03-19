Denizli Gençlik ve Spor Müdürü İbanoğlu'ndan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'e tebrik

Denizli Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli güreşçi Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.