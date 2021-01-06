Denizli Gazeteciler Cemiyeti eğitimleri Enerya'nın katkılarıyla devam ediyor
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Denizli Gazeteciler Cemiyeti eğitimleri Enerya'nın katkılarıyla devam ediyor

06.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:38
Denizli Gazeteciler Cemiyeti eğitimleri Enerya'nın katkılarıyla devam ediyor

Enerya'nın katkılarıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği "Erol Özbal Basın Enstitüsü Dijital Dünya Haberciliği" eğitim programı devam ediyor.

Enerya'nın katkılarıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği "Erol Özbal Basın Enstitüsü Dijital Dünya Haberciliği" eğitim programı devam ediyor.

Enerya'dan yapılan açıklamaya göre, dijital ortamda düzenlenen eğitimlerde, katılımcılar gazetecilikle ilgili farklı konuları alanında uzman isimlerin anlatımıyla dinleme fırsatı buluyor.

Aralık 2018-Mart 2019 döneminde 12 konuşmacının katılımıyla gerçekleşen eğitimlere bu yıl da ilginin yüksek olması bekleniyor.

Program kapsamında, 15 Ocak'ta Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan'ın "Basın Suçları", 22 Ocak'ta Yeni Asır Haberler Müdürü Tevfik Tortamış'ın "Haber Yazım Hataları" ve 29 Ocak'ta İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir'in "İnternet Medyası Yapısı" konularında eğitim verecek.

Her cuma saat 19.00-20.00 arasında düzenlenen eğitimler mayıs ayına kadar devam edecek ve programa katılan tüm üyelere sertifika verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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