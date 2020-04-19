DENİZLİ Freni boşalan traktörden atlayan 2 kişi yaralandı Freni boşalan traktörden atlayan 2 kişi yaralandıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yokuş inerken freni boşalan traktörün üzerinden atlayan 2 kişi yaralandı.

Freni boşalan traktörden atlayan 2 kişi yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yokuş inerken freni boşalan traktörün üzerinden atlayan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Adem Tosun'un (24) kullandığı arkasında römork takılı 20 YH 820 plakalı traktörün, iddiaya öre yokuş inerken freni tutmadı. Traktörün çamurluğunda ayakta yolculuk yapan Ali Bozkır ve Ali Yurtbekleyen panikle, canlarının kurtarmak için yere atlayıp, yaralandı.

Traktör Sürücü Tosun ise traktörü yaklaşık 100 metre sonra el freni kullanarak durdurmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların,sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından şaşkınlık yaşayan traktöre sürücü Tosun, telefonla yakınlarını arayıp bilgi verdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA