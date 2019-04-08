Denizli Facetime Yaparken Uçuruma Düşen Ece, Yaşamını Yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıktığı dağlık alanda, arkadaşıyla görüntülü konuştuğu sırada yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen 14 yaşındaki Ece Türkoğlu, yaşamını yitirdi.

Ortaokul öğrencisi Ece Türkoğlu, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, bugün saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. İddiaya göre, Türkoğlu, buradaki dağlık alanda arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ve sarp ve dağlık alanda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu'na ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri tarafından düştüğü kayalıklarda bulunan Türkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından sedyeye konulan Türkoğlu'nun cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Türkoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın görgü tanıklarından Yavuz Sezen, Mantar topluyordum. Orada bir kızın kayalıklara düştüğünü gördüm. Daha sonra 3- 4 arkadaşı daha geldi. Hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdim diye konuştu.

Kaynak: DHA