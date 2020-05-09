DENİZLİ Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu

Evden yayılan kötü koku paniğe neden olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahibi yurt dışında olan bir apartman dairesinden kötü koku yayıldığı ve birinin ölmüş olabileceği ihbarı üzerine itfaiye kapıyı kırarak girdi.

Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahibi yurt dışında olan bir apartman dairesinden kötü koku yayıldığı ve birinin ölmüş olabileceği ihbarı üzerine itfaiye kapıyı kırarak girdi. Evin içinde inceleme yapan polis ekipleri kötü kokunun ölen bir kediden yayıldığını tespit etti. Çevre sakinleri rahat bir nefes aldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1054 Sokak'taki Yalçın Apartmanı'nda yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, 3 katlı apartmanın birinci katından kötü koku yayıldığını ve pencerenin karasinek kaplandığını fark edince evde bir kişinin ölmüş olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sahibi Şerife Yalçın'ın Almanya'da yaşadığını öğrenen polis ekibi kapıyı açamayınca itfaiye ekibi önce apartmanın demir kapısını kırdı. Ardından birinci kattaki dairenin kapısını da kıran ekipler, evde yaptıkları incelemede bir kedinin öldüğünü gördü. Ölen kedinin bulunduğu odanın penceresindeki kara sineklerin yoğunluğu da dikkat çekti. Kedinin eve nasıl girdiği bilinmezken, belediye ekiplerinin de evde ilaçlama yapacağı bildirildi.

Kaynak: DHA