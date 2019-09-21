Denizli eski sevgili, yanlış kadını vurdu

21.09.2019 21:26

Eski sevgili, yanlış kadını vurdu (2)

SEVGİLİSİ YERİNE YANLIŞ KADINI VURAN KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisini, iddiaya göre, av tüfeğiyle vurmak için pusuya yatan Ali Kaykı (67), hedefini şaşırınca üst katta oturan torununa bakmak için gelen 50 yaşındaki Sevgi Gümüş'ü vurarak ağır yaraladı. Kaçan Ali Kaykı, Afyonkarahisar'da yakalandı. Denizli'ye getirilen Ali Kaykı, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kaykı, tutuklandı. Kaykı, Adliyeye getirilirken, "Korkutmak amacıyla ateş ettim, beni tehdit etti. Vurmak amacıyla ateş etmedim" dedi.

Kaynak: DHA