DENİZLİ Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti-1
Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (1)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.
12.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:58
Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (1)
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.
Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA