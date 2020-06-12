DENİZLİ Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti-1
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DENİZLİ Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti-1

Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (1)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

12.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:58

Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (1)

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

DENİZLİ Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti-1

Kaynak: DHA

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