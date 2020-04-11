DENİZLİ-Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı
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DENİZLİ-Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı

Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından park halindeki iki otomobile çarpan aracın sürücüsü, otomobilini yaklaşık 100 metre sonra terk edip, kayıplara karıştı.

11.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:00
DENİZLİ-Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı

Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından park halindeki iki otomobile çarpan aracın sürücüsü, otomobilini yaklaşık 100 metre sonra terk edip, kayıplara karıştı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü M.A'nın karısı H.A. olay yerine gelip suçu üstlenmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların aracı kullanan erkek sürücü olduğunu belirtmesi üzerine H.A., durumu itiraf etti.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı 20 H 5060 plakalı otomobil, caddede park halindeki iki otomobile çarptı. Daha sonra sürücü, kaza yerinden kaçarak uzaklaştı. Otomobil sürücüsü, aracını yaklaşık 100 metre sonra terk edip kayıplara karıştı. Park halindeki iki araçta maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydana gelen kaza, vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktığı görülürken, bazı vatandaşlar balkonlara çıkarak polisin çalışmalarını izledi. Polis ekipleri, terk edilen araçta inceleme yaptı, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazanın ardından yaklaşık 1 saat sonra olay yerine gelen H.A. isimli kadın, polis ekiplerine kazayı kendisinin yaptığını, korkup aracını terk ettiğini söyledi. Çevredeki vatandaşların aracı kullanan erkek bir sürücü olduğunu belirtmesi üzerine H.A. durumu itiraf etti. Otomobili eşi M.A'nın kullandığını alkollü olduğunu için kaçtığını belirtti. M.A. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ-Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı

Kaynak: DHA

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