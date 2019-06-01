DENİZLİ Eşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Eşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde bindiği eşekle çalılık alandaki patika yolda ilerleyen 50 yaşındaki Halil Deste, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde mahsur kalan yaralı Deste, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çiftçilik yapan Halil Deste (50), üzerine bindiği eşekle patika yolda ilerlerken dengesini kaybetti. Eşekten düşen Deste, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, kolunda ve bacağında kırık bulunan Deste, düştüğü alanda mahsur kaldı.

Kardeşinin düştüğünü gören Hüseyin Deste'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve sarp arazide güçlükle Deste'ye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deste, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deste'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA