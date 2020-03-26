DENİZLİ Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajı Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajıDENİZLİ'de bedensel ve zihinsel engeli vatandaşlar cep telefonlarıyla çektikleri videolarda 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajı

DENİZLİ'de bedensel ve zihinsel engeli vatandaşlar cep telefonlarıyla çektikleri videolarda 'Evde kal' çağrısı yaptı. Merkezefendi'de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Salgından önce merkezde eğitim gören bedensel ve zihinsel engeli bireyler de, 'Evde kal' çağrısına uyarak, zamanlarını evde geçirmeye başladı. Aileleriyle zamanlarını geçiren engelli bireyler, salgına karşı vatandaşların dışarı çıkmamalarını ve evde kalmalarını sağlamak için cep telefonlarıyla görüntü çekerek 'Evde kal' çağrısı yaptı. Videolarda işitme engelliler işaret diliyle 'Evde kal' mesajı verirken, down sendromlular da bateri ve saz çalarak 'Ede kal' mesajı vermeye çalıştı. Yaşlılar ve bedensel engelliler, ellerinde 'Evde kal' yazılı döviz tutarak, vatandaşlara çağrıda bulundu. Engellilerin bu çağrısı büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA