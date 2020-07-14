Denizli Eğitim Bir Sen'den Ayasofya açıklaması
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Denizli Eğitim Bir Sen'den Ayasofya açıklaması

Denizli Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Ayasofya Camisinin açılmasına duyulan kin ve nefret söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizli Eğitim Bir Sen'den Ayasofya açıklaması
14.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:00

Denizli Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Ayasofya Camisinin açılmasına duyulan kin ve nefret söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Öselmiş, "Ayasofya Camisinin Açılmasına Karşı Kininiz Niye?" dedi. Öselmiş, "Ayasofya Camisinin açılmasını Cumhuriyet değerlerine bağlamaları, bunun Cumhuriyet ile bir hesaplaşma olarak görmeleri ne kadar sığ bir düşüncede olduklarını belirtmek isterim. Dış kaynaklardan gelen söylemlere benzer bir söylem içinde olmaları neye ve kime hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Denizli Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Ayasofya Camisinin açılmasına duyulan kin ve nefret söylemlerine karşın açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camisinin açılmasına karşı dünyanın dört bir yanından ve özellikle içeriden gelen seslerin ardı arkası kesilmediğini belirtti. Dışarıdan gelen sesleri anlayabildiklerini ancak içeriden gelen sesi anlamakta zorlandıklarını söyledi. Fethin nişanesi olan Ayasofya Camisinin yeniden ibadete açılması hakikatin ikamesi, hakkın iadesi, haksızlığın, hukuksuzluğun izolesi olduğunu anlattı. Başkan Öselmiş, "Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına, feth edenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki zemindir. Memur-Sen olarak, kararı tıpkı milletimiz gibi bağımsızlığın tescili yönüyle gurur, tarihe ve kadime sahip çıkılması yönüyle de onur vesikası olarak kabul ediyoruz. Milletin nezdinde, gözünde, kararında ve iradesinde "müze" vasfını hiç kazanmayan Cami vasfını da hiç kaybetmeyen Ayasofya, kendi gerçeğinden kopuk, milletin iradesinden uzak, bağımsız devlet perspektifiyle uyumsuz bütün gereksiz isimlerinden, vasıflarından, sınırlarından, yasaklarından arınmış ve gerçekte olduğu gibi hep olması gerektiği gibi Cami olarak millete ait ve milletin hizmetine matuf olarak özgürlüğüne, hakikatine kavuşmuştur" diye konuştu.

"Medeniyete karşı duydukları kini ve öfkeyi her fırsatta dile getirmekten geri durmamışlardır"

Alınan kararın arkasından hiçbir zaman milleti ve onun değerlerini içselleştiremeyen, milli ve manevi değerleri benimseyemeyen, kuru sloganlar ile gündemde yer tutabilmek için kirli fikir dünyalarında oluşturdukları düşüncelerini kusmaktan geri kalmayan yapı ve yapılardan birbiri ardına açıklamalar gelmekte olduğunu söyledi. Başkan Öselmiş, "Her fırsatta ecdadımızı ve ülkemizi ayrışmaz ve ayrıştırılamaz bir bütün olan tarihi bağlarından ile köklerinden koparmaya çalışarak, ecdadın aziz hatırasına, tarihi gerçekliğine, ortaya koydukları muasır medeniyete karşı duydukları kini ve öfkeyi her fırsatta dile getirmekten geri durmamışlardır. Şimdi ise açıkça görüyoruz ki bazı sendika adı altında faaliyet gösteren bir takım oluşumların Ayasofya Camisinin açılmasını Cumhuriyet değerlerine bağlamaları, bunun Cumhuriyet ile bir hesaplaşma olarak görmeleri ne kadar sığ bir düşüncede olduklarını belirtmek isterim. Dış kaynaklardan gelen söylemlere benzer bir söylem içinde olmaları neye ve kime hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Bu kin ve öfkenin nedeni her fırsatta bu ülkeye, millete ve değerlerine nasıl ihanet edebilirim düşüncesidir"

Başkan Öselmiş, "Zulüm 1453'de başladı" söylemlerine ses çıkaramayanların ve "86 yıllık zulüm bitti" sözünden de ne denli rahatsız olduklarına da bu süreçte şahitlik ettiklerini belirtti. Öselmiş, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih hakkı olan ve onun aziz hatırasının manevi iklimi olan Ayasofya Camisinin ibadete kapatılarak müze vasfına dönüştürülmesi, hem de yeni bir dönemin simgesi olan minarelerden 481 yıl ezan, dünyaya barış, huzur ve adalet getirmek için koşan ecdadın anlının secdeye gittiği Ayasofya Camisi için zulüm değil de nedir? Amaç, maksat gayet ortada, mesele onlar için Ayasofya değil, taşeronluğunu yaptıkları, bu millete ve onun değerlerine ağız dolusu küfür etsinler diye hizmet ettikleri gayri milli oluşumlardır. Bu kin ve öfkenin nedeni her fırsatta bu ülkeye bu millete ve onun değerlerine nasıl ihanet edebilirim düşüncesidir. Maskeniz düştü, altındaki fırsatçı yüzünüz göründü. Bu ülkede yaşayan hiçbir ferdin ne Cumhuriyet, ne onun değerleri, nede Cumhuriyetin kurucuları ile bir derdi yok, olmamıştır, olamazda. Kendi kutsalınıza almaya çalıştığınız bu değerler, sizin söylem oyuncağınızda olamaz. ya başka kapıda oynayın, ya da kendinize başka bir oyuncak bulun" ifadeleri ile anlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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