Denizli duvardan uyuşturucu çıktı

28.08.2019 11:22

Duvardan uyuşturucu çıktı

Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı, bir duvardaki gizli bölmeden 367 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen pazartesi sabahı, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir apart daireye baskın yapan ekipler, çatı katında bulunan duvarın gizli bölmesinde 367 gram metamfetamin ele geçirdi. Mehmetçik Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası dün (salı) adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: DHA