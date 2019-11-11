Denizli düştüğü kuyuda ölümden dönen genç, yaşadıklarını anlattı

11.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:06

Düştüğü kuyuda ölümden dönen genç, yaşadıklarını anlattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçtiğimiz 9 Kasım'da arazide yürürken, 15 metrelik boş kuyuya düşüp yaralanan ve cep telefonuyla yardım isteyen 30 yaşındaki Alişan Yıldırım, mucize kurtuluşunu anlattı. Ölümden döndüğünü, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını belirten Yıldırım, çareyi telefonla yardım istemekte buldu.

Pamukkale ilçesinde, geçtiğimiz 9 Kasım'da arkadaşları ile birlikte vakit geçiren elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen Alişan Yıldırım, bir süre sonra telefonla konuşmak için arkadaşlarının yanından ayrıldı. Denizli - Pamukkale Karayolu kenarındaki eski kiremit fabrikasının arkasındaki ormanlık alanda telefonla konuşarak yürüyen Yıldırım, arkadaşlarının yanına döneceği sırada gecenin karanlığıyla önündeki boş kuyuyu farketmeyip, düştü. 15 metrelik kuyunun içinde acı içinde kıvranan Yıldırım, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadı. Yanındaki cep telefonuyla önce arkadaşlarını ardından da 112'yi arayarak yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuda kurtarma operasyonu başlattı. Yıldırım, kuyudan itfaiye ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖLECEĞİMİ SANDIM'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve vücudununu bir çok yerinde derin yaralar oluşan Alişan Yıldırım, evine döndü. Yaşamasının mucize olduğunu ifade eden Yıldırım, "Telefonla konuşmak için arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Tekrar geri dönerken çukura düştüm. Çukurun duvarlarına çarpa çarpa zemine kadar düştüm. Bu nedenle bacaklarım, kollarım ve başımda derin yaralar oluştu. Başıma 8 dikiş atıldı. Kuyuda nefes almakta zorlandığım anlarda oldu. Şok yaşadım. Ölmekten korktum. Hiç kimse orada bir saniye bile kalmak istemez. Kendime geldiğimde acı içinde arkadaşlarıma bağırarak yardım istedim ama beni duymadılar. Telefonla arkadaşlarımı aradım. Sonrada 112'yi aradım. Arkadaşlarım bile benim bulunduğum kuyuyu yaklaşık 45 dakikada buldu. İtfaiye ekibi beni çıkardı, yaşadığıma şükrettim. Hatta ağladım" dedi.

'KUYUYA DÜŞERKEN YAŞADIĞIM ŞOKU ATAMIYORUM'

Yanında cep telefonunun kuyunun içinde çekmemesi halinde kendisini kimsenin bulamayacağını belirten Yıldırım, "Orada bir kaç kuyu daha var bu şekilde. Burada büyük ihmal var, aynı olayı başkaları yaşamasın. O bölgede piknik yapanlarda oluyor, çocuklar da düşebilir. Yaşadıklarım nedeniyle hukuki mücadelemi başlattım, sorumluların hakettiği cezayı almasını için çalışacağım" diye konuştu.

Oğlunun yaşadığı olayı ağlayarak anlatan anne Fadim Özel ise, "Evladım, mucize yaşamış, ölümden dönmü. Düşününce aklım almıyor. Bu kuyular neden açılmış, ne amaçla açılmış, neden önlem alınmamış kimse bilmiyor. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Oğlum, yaşadıklarından sonra kabus görerek uyanıyor. Uykusunda, kuyuya düşüyormuş gibi hissedip, uyandığını söylüyor" dedi.

Alişan Yıldırım'ın düşdüğü kuyunun daha önce 1970 yıllarda bölgede faaliyet gösteren eski kiremit fabrikasının atıkları için açıldığı sanılıyor.

Kaynak: DHA