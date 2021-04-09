Denizli'nin kekiği, tescillendi
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Denizli'nin kekiği, tescillendi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN - Haberler | Güncel
Denizli'nin kekiği, tescillendi

PAMUKKALE Belediyesi'nin kentte üretilen kekik için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı Coğrafi İşaret Tescil başvurusu, kabul edildi.

PAMUKKALE Belediyesi'nin kentte üretilen kekik için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı Coğrafi İşaret Tescil başvurusu, kabul edildi.

TÜİK'in 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de 184 bin 711 dekar kekik alanının 172 bin 461 dekarı Denizli'de bulunuyor. Dünyada üretilen kekiğin yüzde 75'i Türkiye'de, bu üretimin ise yüzde 95'i Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşiyor. Pamukkale Belediyesi, 27 Ocak 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Denizli Kekiği' adıyla coğrafi işaret tescil başvurusunda bulundu. Bu başvuru kabul edilirken, 3 aylık askı sürecinin tamamlanmasının ardından 7 Nisan 2021 tarihinde Denizli Kekiği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi..

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ı ziyaret etti. Asan tarafından Zolan ve Örki'ye coğrafi işaret tescil belgesi teslim edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Bana göre asıl iş bundan sonra başlıyor. Hem Denizli'ye hem de ülkemizde büyük katkılar sağlayacak çalışmalarla dünyadaki pazarın daha da büyümesi sağlanabilir. Biz kurum olarak Denizli ile işbirliğine hazırız" dedi. Türkiye'den dünyanın 88 ülkesine kekik ihracatı yaptığını ifade eden Başkan Avni Örki ise, "Bundan sonra bu ürünün pazarlamasında Denizli adı küresel pazarda önemli bir yer edinmiş olacak. Denizli birçok konuda olduğu gibi bu konuda da adını dünyaya duyurmaya devam edecek" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, kentin önemli değerlerinden olan kekiğin artık Denizli ismiyle birlikte tescil edildiğini, bu tescilin Denizli'ye ve ülkemize büyük katkıları olacağına inandığını söyledi. Ziyaret sonunda Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a kekik ürünleri hediye edildi.

Denizli'nin kekiği, tescillendi
Denizli'nin kekiği, tescillendi
Denizli'nin kekiği, tescillendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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