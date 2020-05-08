DENİZLİ Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu
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DENİZLİ Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu

DENİZLİ Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu
08.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:00

Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, av malzemeleri satan Murat Saydam, dükkanının önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu.

Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, av malzemeleri satan Murat Saydam, dükkanının önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu. Çevredeki esnafın da destek verdiği Saydam'ın rafa koyduğu gıda ürünlerini, ihtiyaç sahipleri alıyor.

Saraylar Mahallesi'ndeki dükkanında av malzemeleri satan Murat Saydam, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istedi. Bu amaçla iş yerinin önüne dört bölmeden oluşan bir raf koydu. Marketten aldığı gıda ve temizlik malzemelerini de rafa yerleştirdi.

Üzerine ise 'İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun' yazılı not yerleştirdi. Saydam'ın kampanyasına çevredeki esnaf da destek verdi. Esnafın topladığı parayla alınan gıda ürünleri rafa koyuluyor. İhtiyacı olan da gelip, alıyor.

Her sabah markete gidip, makarna, bulgur, pirinç, yağ, un, şeker ve tuz gibi ürünler alıp, raflara yerleştirdiğini anlatan Saydam, "Projemizi ramazan ayının başında başlattık. İhtiyaç sahiplerine biz, müşterilerimiz ve çevredeki esnaf katkı sağlıyor. Gıda ve temizlik maddeleri temin edip, raflara koyuyoruz. Katılımdan oldukça memnunuz. Raflarımız boş kalmıyor. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu projemiz ramazan ayının sonuna kadar sürecek. İhtiyaç sahiplerini davet ediyoruz. Yardım etmek isteyenler de bize destek sağlayabilir" dedi

DENİZLİ Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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