DENİZLİ Düğünde koronavirüs yayıldı, mahalle karantinaya alındı Düğünde koronavirüs yayıldı, mahalle karantinaya alındıDENİZLİ'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugün itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındı.

Düğünde koronavirüs yayıldı, mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugün itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Koronavirüsün mahallede yapılan düğünlerde yayıldığı belirlenirken, 13 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Tavas ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan (Kırsal) 300 nüfusu bulanan Akyar Mahallesi, Tavas ilçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün olağanüstü aldığı karar gereği ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri mahallede tarama işlemi başlatırken, Jandarma ekipleri de mahalleye ulaşan yolları kapattı. Şeritle kapatılan iki ayrı mahalle girişinde Jandarma ekipleri, hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Köyden çıkmak isteyenler jandarmanın uyarısı üzerine geri döndürülüyor. Yapılan incelemede mahallede Kurban Bayramı öncesi düğün yapıldığı, koronavirüsün bu düğünde yayıldığı belirlendi. Koranavirüs testi yapılan bazı kişilerinden içinde 13??ünün testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA