Denizli düğün salonunda asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

08.09.2019 13:06

Düğün salonunda asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Kale ilçesinde bir düğün salonunun bulunduğu binanın asansöründe yaklaşık 20 dakika mahsur kalan 6 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dün saat 20.00 sıralarında Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki düğün salonuna gitmek isteyen 6 kişi, zemin kattan, 8 kişilik asansöre bindi. Ancak asansör yaşanan arıza nedeniyle, kapısı olmadığı için tahta çakıldığı belirlenen eksi birinci kata inerek takılı kaldı. Mahsur kalanlar cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, eksi birinci kattaki asansön kapısı yerine çakılmış olan tahtayı sökerek mahsur kalanları kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA