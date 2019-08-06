DENİZLİ Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldü

06.08.2019 19:07

Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Aziz Kaplan (26), öldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Yaylapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Aziz Kaplan (26) yönetimindeki 07 VFH 95 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İsmail Arar yönetimindeki 15 AB 220 plakalı süt kamyonu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Kaplan, ambulansla, Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Arar ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA