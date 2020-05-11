DENİZLİ Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründü
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DENİZLİ Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründü

DENİZLİ Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründü
11.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:12

Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründüDENİZLİ'nin doğa harikalarından biri olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan Güney Şelalesi bölgesi, sessiz kaldı.

Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründü

DENİZLİ'nin doğa harikalarından biri olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan Güney Şelalesi bölgesi, sessiz kaldı. Şelalede çağlayan su ve kuş sesleri dışında başka ses duyulmuyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, manzarasıyla da özellikle fotoğrafçıların mekanı olan, 20 metreden akan şelalenin salgının sonrası tekrar ziyarete açılması bekleniyor.

Güney ilçesinde, kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta yer alan, 1'inci derecede doğal sit alanında bulunan ve Cindere Dağı yamaçlarından gelen sularla beslenen Güney Şelalesi, 2013 yılındaki heyelan nedeniyle çöktü. Heyelanda, 20 metreden akan şelale, büyük ölçüde zarar gördü. Sularını Büyük Menderes Nehri'ne gönderen şelale, 1 yıl sonra yapılan restorasyon çalışmasıyla tekrar çağladı. Güney Şelalesi, manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken, koronavirüs salgınından önce bölgeye gelen ziyaretçilerin çoğu, şelalenin fotoğrafını çekmeden ayrılmıyor ayrıca bölgede piknik ve yürüyüş yapıyordu. Salgın nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Güney Şelalesi ve çevresi, sessiz kaldı. Bölgede çağlayan şelale ve kuş sesleri dışında hiçbir ses çıkmıyor. Manzarasıyla güzel görüntü ortaya çıkarken şelale, havadan drone ile görüntülendi.

Bölgede yaşayan İbrahim Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında şelalenin ziyaretçi girişine kapalı olduğunu belirterek, "Güney Şelalesi Denizli'nin doğal güzelliklerinden birisidir. Burada heyelan olmuştu, restorasyon çalışması sonrası ve doğanın da kendini yenilemesiyle tekrar eski haline kavuştu. Koronavirüs salgını şelaleyi de vurdu. Normalde burası ziyaretçi akınına uğrardı. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistler görsel şölen sunan şelaleyi görmeye gelirdi. Salgın nedeniyle şimdi bomboş, insanlar ziyaret etmeyince şelalede temiz kalıyor, kendini yeniliyor. Bizde bu koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini bekliyoruz ve şelalenin eski gönlerine dönmesini istiyoruz" dedi.

DENİZLİ Doğa harikası Güney Şelalesi, sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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