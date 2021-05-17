DENİZLİ DİREĞE ÇARPAN CİP İKİYE BÖLÜNDÜ, ENİŞTEYLE KAYINBİRADER ÖLDÜ
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DENİZLİ DİREĞE ÇARPAN CİP İKİYE BÖLÜNDÜ, ENİŞTEYLE KAYINBİRADER ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarpan cip, ikiye bölündü.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarpan cip, ikiye bölündü. Kazada sürücü infaz koruma memuru Ozan Yeşil ile kayınbiraderi Erkan Batum hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Altıntepe Mahallesinden Sarayköy istikametine giden Ozan Yeşil (31) yönetimindeki 48 TC 671 plakalı cip, aşını hız nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan cip, ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, cipin sürücüsü Ozan Yeşil ile kayınbiraderi Erkan Batum'un (40) hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yeşil ile Batum'un cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle kırılan direk, devrilmemesi içinde iş makinesiyle desteklendi. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda cip, direkten güçlükle ayrıldı. İkiye ayrılan cip, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve iki çocuk babası Ozan Yeşil'in infaz koruma memuru olduğu, dokuma atölyesi sahibi Erkan Batum'un ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

DENİZLİ DİREĞE ÇARPAN CİP İKİYE BÖLÜNDÜ, ENİŞTEYLE KAYINBİRADER ÖLDÜ
DENİZLİ DİREĞE ÇARPAN CİP İKİYE BÖLÜNDÜ, ENİŞTEYLE KAYINBİRADER ÖLDÜ
DENİZLİ DİREĞE ÇARPAN CİP İKİYE BÖLÜNDÜ, ENİŞTEYLE KAYINBİRADER ÖLDÜ
DENİZLİ DİREĞE ÇARPAN CİP İKİYE BÖLÜNDÜ, ENİŞTEYLE KAYINBİRADER ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DENİZLİ DİREĞE ÇARPAN CİP İKİYE BÖLÜNDÜ, ENİŞTEYLE KAYINBİRADER ÖLDÜ - Haberler
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