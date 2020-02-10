Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Erkaleli'ye saldırı

10.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:53

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mehmet Erkaleli, hastanenin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak yumruk attığı iddiasıyla Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S., hakkında şikayetçi oldu. Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi idari binasında meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S. ile başhekim Mehmet Erkaleli arasında tartışma çıktı. Başhekimin verdiği bir talimatı yerine getirmediği ileri sürülen Harun S., iddiaya göre yaşanan tartışmanın ardından Başhekim Erkaleli'ye saldırdı. Boğazı sıkılan ve başına darbe aldığı ileri sürülen Başhekim Erkaleli, hastanede 'Beyaz Kod' yardımı istedi. Yardım isteği üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Darp raporu alan Başhekim Erkaleli, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Harun. S. de darp raporu alıp, Başhekim Erkaleli'den şikayetçi oldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: DHA