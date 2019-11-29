Denizli-denmek'in kursları kadınlara umut oldu

29.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:21

DENMEK'in kursları kadınlara umut oldu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) bünyesinde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görüp, el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar, hem sosyalleşip hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

DENMEK, kentin 7 farklı noktasındaki tesislerde kadınlara 'Ebru', 'kaligrofi', 'dikiş', 'halı kilim', 'tel kırma', 'dantel', 'saçaklama', 'örgü', 'seramik', 'tığ örgü çanta', 'dekoratif ahşap süsleme', 'tezhip', 'kağıt rölyef', 'takı tasarımı, kat'ı, 'hüsn'i hat', 'geleneksel Türk el nakışı', 'çini ve 'cam boncuk' gibi 32 farklı branşta ücretsiz kurslar düzenliyor. Kurslara katılan kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor hem de ürettiklerini Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yer alan DENMEK El Sanatları Satış Merkezi'nde satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurslara katılanlardan Zehra Güngör, eğitimlerin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, Evde boş zamanlarımı değerlendirerek birçok kurstan yararlanıyorum ve memnunum. Burada çok güzel vakit geçiyor. Sosyalleşiyoruz, çevremiz genişliyor. Ürün yapıp satarak gelir elde ediyoruz dedi. DENMEK'in kendisi için yeni bir yuva olduğunu kaydeden ve boş vakitlerini değerlendirdiğini belirten Hale Nur Altsoy, ise, Burası benim için bir yuva. Arkadaşlarla hoş vakitler geçiriyoruz. Hem terapi hem sağlık ve hem de ruh sağlığı açısından çok mutlu olduğum bir yer diye konuştu. Bir diğer kursiyer Lale Çelik, 28 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekliye ayrıldığını, yeni yetenekler keşfetmek için kurslara katıldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, belediyelerin görevinin sadece alt ve üst yapı çalışmaları yapmak olmadığını aynı zamanda kültürel değerlere de sahip çıkarak vatandaşların sosyal alanda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin tarihe, sanata ve kültüre her zaman sahip çıktığını kaydeden Zolan, El sanatlarımızın yaşayarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Ücretsiz kurslarımızda bu değerlerimiz yaşatılıyor, geleceğe aktarılıyor dedi.

Kaynak: DHA