DENİZLİ Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade
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DENİZLİ Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade

Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccadeDENİZLİ'de İnovasyon ve ARGE'ye dayalı ürünler geliştiren tekstil şirketi, 8 yıllık çalışma sonucu ürettiği uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan ürettiği anti-bakteriyel kumaştan bu kez de seccade geliştirdi.

11.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:01

Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade

DENİZLİ'de İnovasyon ve ARGE'ye dayalı ürünler geliştiren tekstil şirketi, 8 yıllık çalışma sonucu ürettiği uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan ürettiği anti-bakteriyel kumaştan bu kez de seccade geliştirdi. Aynı şirket daha önce de birçok ödül alan ve uluslararası patentli olan kumaştan anti-bakteriyel maske ve eldiven üretmişti.

Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren, 55 ülkeye ihracat yapan tekstil şirketi, inovasyon ve ARGE'ye dayalı ürünler geliştiriyor. Şirket, 8 yıldır üzerinde çalışılan ve uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan anti-bakteriyel kumaş geliştirdi. Uluslararası patenti alınan ve Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen kumaş, Türkiye'nin En İnovatif Kobisi Ödülü, İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülü ve İstanbul Altın Değerler Ödüllerini aldı. Ayrıca anti-bakteriyel kumaş uluslararası bakteri testlerinden de geçti. Koronavirüs süreciyle birlikte vatandaşların bakterilerden korunma yollarına önem veren şirket, anti-bakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretmişti.

Tekstil şirketin yönetim kurulu başkanı ve Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Öğretim Görevlisi-Sanayici İsa Dal ve ARGE ve Üretim Müdürü Ali Taner Özyurt, bugünlerde koronavirüs sürecinde vatandaşların özel ve tek kullanımlık ürünler tercih etmesi üzerine de anti-bakteriyel kumaştan bu kez de yıkanabilir bakteri ve virüse karşı etkili seccade üretti. Seccadeler maskeleriyle birlikte tercih edilen renklere göre üretiliyor. Ayrıca şirket, vatandaşlar için camide ya da başka bir yerde namaz kılabilmesi için tek kullanımlık 'kullan at' seccadede geliştirdi.

Şirketin AR-GE ve Üretim Müdürü Ali Taner Özyurt, antibakteriyel koruma özellikli kumaş üzerinde 8 yıldır çalıştıklarını, bu kumaştan seccade de geliştirdiklerini söyledi. Özyurt, seccadelerin yıkanıp tekrar kullanılabilir olduğunu ifade ederek, "Şirket olarak 23 yıldır inovasyona dayalı ürünler geliştiriyoruz. 8 yıldır yaptığımız çalışma sonucu anti-bakteriyel özellik kazandıran kumaş geliştirdik. Ürettiğimiz bu kumaş, Almanya ve Hong Kong'da bağımsız enstitüler tarafından belgelendi ve tescillendi. Aynı kumaştan daha önce maske ve eldiven üretmiştik. Şimdi de günümüz ihtiyacına göre anti-bakteriyel kumaşımızı seccadeye uyguladık. Ürettiğimiz seccade bakteri ve virüse karşı etkili. Lisanslı, uluslararası patentli bir ürünümüzdür. Bu süreçte anti-bakteriyel ve anti-viral ürünler kullanmamız gerekiyor. Bireysel ürünler ön plana çıkıyor. Bizde kişiye özel ve tek kullanımlık ürünler geliştirmeye başladık. Havlu, bornoz, çarşaf gibi ürünler ön palana çıkıyor" dedi. Özyurt ayrıca, tek kullanımlık 'kullan at' sperlik de ürettiklerini sözlerine ekledi.

DENİZLİ Denizlili sanayiciden bakteri ve virüse karşı etkili seccade

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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