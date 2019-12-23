Denizli denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti
Haberler » Güncel » Denizli denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti - Haber

Denizli denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)APARTMANIN ÇATISI UÇTUDenizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu.

23.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:57
Denizli denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti

'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)

APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Denizli'nin ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu. Çatının iskeletindeki kalas parçaları ve üzerindeki kiremitlerin büyük bölümü, site bahçesine düştü. Çatıdan düşen parçalar, park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu. Çatının düştüğü yerde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Denizli denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler