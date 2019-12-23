: Denizli denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti

23.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:57

Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (2)

APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki sitede bulunan 7 katlı apartmanın çatısı, bu sabah fırtınada uçtu. Çatının iskeletindeki kalas parçaları ve üzerindeki kiremitlerin büyük bölümü, site bahçesine düştü. Çatıdan düşen parçalar, park halindeki 2 otomobilde hasara neden oldu. Çatının düştüğü yerde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.

Kaynak: DHA

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