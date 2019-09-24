Denizli denetimli uyuşturucuya 2 tutuklama

24.09.2019 21:33

Denetimli uyuşturucuya 2 tutuklama

Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Çeşitli miktarda ve nitelikte uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, Sabri G. (25) ile Serkan B.'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Sabri G.'nin, hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ve bir süre önce denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye edildiği belirtildi. Serkan B.'nin evinde yapılan aramalarda bulunan bir televizyonun ise, 2016 yılında Antalya'daki bir evden çalındığı ortaya çıktı. Televizyon sahibine teslim edildi. İki zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA