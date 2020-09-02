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Denizli'den yapılan ihracat, ağustosta yüzde 3,7 artırdı

Denizli'den ağustos ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak, 260 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleşti.

Denizli'den yapılan ihracat, ağustosta yüzde 3,7 artırdı
02.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:30

Denizli'den ağustos ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak, 260 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleşti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, birlik üyelerinin, haziran ayından bu yana ihracat rakamlarının pozitife dönmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Memişoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kaydedilen Denizli ihracatı, yüzde 3,7 artışla 260 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, DENİB ve Denizli ihracatındaki artış ivmesi korundu. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında aralıksız yükselen rakamlarla, ihracatımızın üst üste 3. ayda da arttığını gördük. İhracatımızın sektörel çeşitliliğinin sağlıklı ve sürdürülebilir ihracat adına ne denli önemli olduğunu her zaman belirtiyorduk. İhracatçılarımız, pandemi gibi olağanüstü sonuçlar yaratabilecek bir tabloda büyük başarıya imza attılar."

Kaynak: AA

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