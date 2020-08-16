Denizli'den otomobil çalan zanlı Manisa'da yakalandı
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Denizli'den otomobil çalan zanlı Manisa'da yakalandı

Denizli'de otomobil çalan zanlı, kaçmaya çalıştığı Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

16.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:04

Denizli'de otomobil çalan zanlı, kaçmaya çalıştığı Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde meydana otomobil hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan takip sonucu şüphelinin Manisa'ya doğru gittiğini belirlendi.

JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Manisa'da düzenlenen operasyonda zanlı F.A. (38) otomobili çaldıktan 8 saat sonra yakalandı.

Zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü, otomobil sahibine teslim edildi.

Denizli'den otomobil çalan zanlı Manisa'da yakalandı

Kaynak: AA

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