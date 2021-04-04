Denizli'den emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Denizli'den emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Politika
Denizli'den emekli amirallerin açıklamasına tepki

Denizli'de milletvekilleri ve belediye başkanları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı

Denizli'de milletvekilleri ve belediye başkanları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vesayetçilerin yine rol kapmanın derdine düştüğünü belirtti.

Milletvekili Tin, "Milli iradeyi yok sayarak, demokrasiyi ayaklar altına alarak, adım atacağını zannedenler yine hainlik peşindeler. Hızla büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenlere hodri meydan. Artık eski Türkiye yok. Haddinizi bilin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de vesayet döneminin bittiğini belirterek, "Kimsenin şüphesi olmasın. 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeyi tehdit eden 103 emekli amiral her zaman biz buradayız." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da darbe heveslisi, cunta sevicilere seslenerek, "Aziz milletimiz asla demokrasiden 'emekli' olmadı, olmayacaktır. Dün olduğu gibi, bugün de milletimizin iradesinin emrinde, liderimizin yanındayız." dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Buradayız. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Burada olmaya devam edeceğiz. Hodri meydan. Haddinizi bilin." paylaşımında bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de emekli amirallerin açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çürümüş düşüncelerinizin ürünü darbeler ve bildiriler ile hükümete ayar verme devri bitti. Size tek tavsiyem haddinizi bilin. Yine de biz bildiğimizi okuruz derseniz hodri meydan. Unutmayın, en iyi bildiriyi milletimiz yazar." ifadelerini kullandı.

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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