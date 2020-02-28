Denizli'den Edirne'ye düzensiz göçmen hareketliliği

28.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:04

Denizli'den bir grup düzensiz göçmen, Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye yola çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde toplanan düzensiz göçmenler, otobüslerle Yunanistan'a geçmek üzere Edirne'ye gitti.

Eşi ve üç çocuğuyla Avrupa hayali kurarak yola çıkan Suriyeli Hammud İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin Almanya'ya varmak olduğunu söyledi.

İbrahim, "Bir Müslüman olarak her zaman Türkiye'nin yanındayız. İnşallah bu savaşı kazanırız. Biz kardeşiz. Avrupa'ya gidip ailemi güvenli bir yere yerleştirmek istiyorum. Allah bizim yardımcımız olsun, vatanınızı Allah korusun. Vatanınıza çok teşekkür ediyorum. 4 yıl memleketinizde çok memnun yaşadık." dedi.

Öte yandan terminaldeki seyahat firması temsilcileri, kentten Edirne'ye giden otobüslerin düzensiz göçmenlerin talebi sonucu dolduğunu bildirdi.

Kaynak: AA