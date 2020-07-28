Denizli'den Afyonkarahisar'a yamaç paraşütüyle uçuş rekoru kırdı: Uçmaktan zevk aldım DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş, Yaylacık Dağı'ndan paraşütle havalanıp, 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçarak Afyonkarahisar Çobanlar ilçesine indi.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş, Yaylacık Dağı'ndan paraşütle havalanıp, 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçarak Afyonkarahisar Çobanlar ilçesine indi. Hoş, Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı.

Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde bir araya gelen 42 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı. Milli sporculardan Gülşah Hoş, 7 saat 42 dakikalık uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar ilçesine indi. Hoş, Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru'nu kırmayı başardı. Bu alandaki eski Türkiye rekorunun 1 Temmuz'da Ankara'dan Konya'ya paraşütle 201 kilometre uçan Merve Gülşah Arslan'a ait olduğu belirtildi. Gülşah Hoş, 239,2 kilometre uçarak Türkiye'de en uzun uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü sporcusu oldu.Türkiye rekorunu kırdığı için sevinçli olduğunu belirten Hoş, "Mesafe açısından günün potansiyeli daha fazlaydı. Daha fazla uçabilirdim. Uzun zamandır uçmaktan bu kadar zevk almamıştım" diye konuştu.

Kaynak: DHA