Denizli'den 23 firma Anadolu'nun ilk 500'ü arasında
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Denizli'den 23 firma Anadolu'nun ilk 500'ü arasında

14.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:03
Denizli'den 23 firma Anadolu'nun ilk 500'ü arasında

EKONOMİST Dergisi tarafından açıklanan Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasına Denizli'den 23 firma girdi.

EKONOMİST Dergisi tarafından açıklanan Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasına Denizli'den 23 firma girdi.

Ekonomist Dergisi'nin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası iş birliği ile gerçekleştirdiği Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2019 yılına ait sonuçları açıklandı. Araştırmada 3 büyük ilin dışında kalan, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50'nin altında olan şirketler Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Listede Denizli'den 23 firma yer aldı. Anadolu 500 listesine giren Denizlili şirketlerin sayısı 2018'e göre 7 azalarak 23 olurken, listeye yeni giren 3 firma bulunuyor.Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, listede yer bulan firmaları kutladıklarını belirterek, "Geçen yıl listede yer alıp da bu sene yer alamayan 10 firmamızın birçoğunun kıl payı listede yer alamadığını düşünüyoruz. Denizli, kumaşında Anadolu kaplanlığını taşıyan bir kent. Dolayısıyla bu sene ilimizde pandemiye rağmen ciddi yatırımlar yapıldığını da biliyoruz. Bu nedenle seneye veya bir sonraki sene bu düşüşü fazlasıyla telafi edeceğimize dair inancımız tam. Ancak yine de bu düşüşün de irdelenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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