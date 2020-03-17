Denizli'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı mesajları
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Osman Zolan, Çanakkale, Denizli, Güncel

Denizli'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı mesajları

Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

17.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:40
Denizli'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı mesajları

Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Karahan mesajında, 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibarıyla, dünya tarihini etkileyen bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Karahan, şöyle dedi:

"Bizler Çanakkale Zaferi'ni sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz medeniyet yürüyüşümüzün en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmekteyiz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.' sözüyle Çanakkale'deki askerimizin manevi gücünü, ölümden korkmayan azim ve inancını, Türk milletinin vatan uğruna canını feda etmekten asla kaçınmayacağını ve bu büyük zaferin hangi ruhla kazanıldığını gözler önüne sermektedir."

Çanakkale Zaferi'nde olduğu gibi bugün de Türk'ün gücünü, yine imanı, inancı, vatan, bayrak ve bağımsızlık sevdasından aldığını aktaran Karahan, mesajını, "Kahraman şehitlerimizin, hakkı hiçbir surette ödenemeyecek fedakarlıklarını ve yakınlarının metanetini, bu millet daima minnetle hatırlayacaktır. Müsterih olunuz ki şehitlerimizin aziz kanlarıyla müdafaa ettiği vatanımızı, onlardan tevarüs ettiğimiz azim ve şuurla korumaya devam edeceğiz." diyerek tamamladı.

Başkan Osman Zolan'dan 18 Mart mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de kaderini değiştirdiğini vurguladı.

Her anı destansı mücadelelerle dolu Çanakkale Savaşı'nda Halep'ten Yemen'e, İstanbul'dan Ankara'ya 250 bin şehit verildiğine dikkati çeken Zolan, "Bu destansı mücadelede Denizli'mizden de 2 binden fazla Mehmetçik şehit düşerek bu mukaddes toprakları bizlere emanet etmiştir. Bizler de inşallah ecdadımızın kanıyla sulanan bu topraklara canımız pahasına sahip çıkmaya devam edip bu kutsal vatanı gelecek nesillere bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den 18 Mart mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya askerlik ve komutanlık sanatını öğrettiği yer olduğunu kaydetti.

Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de sahip olduğu değerleri koruma ve geliştirme adına karşısına çıkan her zorluğu ve engeli aşma azminde olduğunun altını çizen Örki, "Çanakkale Zaferi yalnızca bir askeri başarı değildir. İzzeti nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topluca ayağa kalktığı bir silkinme, diriliş ve yükseliş abidesidir." dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, vatan topraklarını korumak için şahlanan, varını yoğunu ortaya koyan bir milletin bağımsızlığı ve egemenliği için yazdığı destan, dünya tarihini değiştiren ve Türk milletinin özgürlüğü için her şeyi yapacağını tüm dünyaya gösteren bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Doğan, Türk milletinin dünyanın en güçlü ordularına, ekonomik olarak en büyük imkanlara sahip ülkelerine karşı, vatan sevgisi çerçevesinde direniş göstererek zafere ulaştığını, o ülkelere unutamayacakları bir ders verdiğini kaydetti.

DTO Başkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bugün de bekasına uzanan tehditlere karşı mücadeleye devam etmektedir. Suriye'deki kahramanlarımız da tıpkı Çanakkale'deki gibi ülkesi ve milleti için canı pahasına mücadele vermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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