Denizli'deki yangını kim çıkardı? Açıklama yapıldı mı? Denizli yangını kimin çıkardığı belli oldu mu?

Son dakika gelen habere göre Denizli'deki yangını çıkardığı belirlenen şüpheli H.E.B. gözaltına alındı. Bunun ardından vatandaşlar yangını kim çıkardı? yangını kim üstlendi? merak etti. Peki, Denizli'deki orman yangınlarını kim çıkardı? İsmi açıklandı mı? Yangınları kim üstlendi? Detaylar haberimizde...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı da tutuklandı. Peki, Denizli'deki yangını kim çıkardı? Açıklama yapıldı mı? Denizli yangını kimin çıkardığı belli oldu mu?

DENİZLİ'DEKİ YANGINI KİM ÇIKARDI? BELLİ OLDU MU?

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANTALYA VE DENİZLİ'DEKİ YANGINLARI KİMLER ÇIKARDI? İSMİ AÇIKLANDI MI?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Denizli'de de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı tutuklandı.