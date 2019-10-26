Denizli'deki yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Çal ilçesinde ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Çal ilçesinde ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kabalar Mahallesindeki Osmanlı Salı'ya (65) ait ahşap evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri dumandan etkilenen Osman Sarı'yı kurtardı.
Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.