Denizli'deki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
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Denizli'deki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Denizli'deki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
04.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:49

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Akkonak Mahallesi Özay Gönlüm Bulvarı'nda 5 katlı evin son katındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen Kadriye Özçevik, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özçevik'in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan eve gelen kadının yakınları gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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