- Denizli'deki yangın söndürüldü



DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz Mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangına karadan gece boyu söndürme çalışmaları devam etti.

Havanın kararması ve aşırı rüzgar nedeniyle ara verilen havadan söndürme çalışmaları, sabah saatlerinden itibaren 3 amfibik uçak ve 3 helikopter ile tekrar başladı.

Geniş bir alana yayılan yangında, 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozerle soğutma çalışmalarına devam ediyor. Arazide İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), orman ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri sakinleri, yangın söndürüldükten sonra evlerine dönmelerine izin verildi.

Yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangını söndürmek için Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Isparta, Aydın ve Muğla'dan gelen orman ekipleri ile Denizli Büyükşehir ve Sarayköy İtfaiye Grubu da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 2 itfaiye çalışanı ile 1 orman işçisi yaralanırken, yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yanının soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.