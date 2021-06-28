DENİZLİ'DEKİ YANGIN PİKNİK ATEŞİNDEN ÇIKMIŞ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü. Orman ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının, piknik ateşinden çıktığının belirlendiği öğrenildi.

Göveçlik Mahallesinde yerleşim alanına 100 metre mesafede ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle işçiler yangına güçlükle müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevre ilçelerdeki belediye ekipleri, su tankerlerini bölgeye sevk etti. Su tankerleriyle arasözlere ve itfaiye araçlarına su takviyesi yapıldı. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için canla başla çalışarak engelledi. Ev sahipleri de yangını izlerken., korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla ev sahipleri de rahat bir nefes aldı. Yangın havadan 7 helikopterle, karadan ise 32 arasöz, 5 kepçe ve 200 orman işçisiyle müdahale edilerek saat 18.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kızılçam ve karaçam ağaçlarının bulunduğu 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları dünden bu yana aralıksız devam ediyor. Yapılan araştırmada yangının piknik ateşinden çıktığını belirledi. Polis ekipleri yangına neden olan kişi ya da kişileri aramaya başladı.

Evi yanan bölgeye yakın olan mahalle sakinlerinden Kerim Ulu, "Alevleri görünce çok korktuk, evimiz çok yakındı. Eşim alevleri görünce bayılıyordu. Önce onu sakinleştirdim. Alevler birden geldi, evimiz yanacak sandık. 50 yıllık orman mahvoldu. Doğal hayat öldü. Ekiplerin zamanın da müdahale etti, onların sayesinde evimiz kurtuldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı